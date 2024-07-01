تعيين حمزة بن حركات مديرا عاما لمخابر نوفو نورديسك

عينت شركة نوفو نورديسك حمزة بن حركات مديرا عاما لها إبتداء من 1 جويلية خلفا لمليكة ذرغال التي قادت بنجاح كل أعمال نوفو نورديسك في الجزائر. خلال الأربع سنوات الماضية.

في حين ستتولى المديرة السابقة ذرغال مهام رئيسة ملف مرض السكري. لمنطقة جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

للإشارة فقد انضم بن حركات إلى شركة نوفو نورديسك الجزائر سنة 2008. وبعدها إلى الشركة الكندية التابعة لشركة Novo Nordisk. وتولى العديد من المسؤوليات في التخطيط الاستراتيجي والمالي. بالإضافة إلى المبيعات.

وبعد 7 سنوات في شركة نوفو نورديسك كندا، واصل مسيرته المهنية من خلال تولي مناصب إدارية في مصر والجزائر. والإمارات العربية المتحدة.

بصفته مديرًا للشؤون المالية والعمليات في شركة نوفو نورديسك الجزائر بين عامي 2020 و2023، لعب بن حركات دورًا رئيسيًا في التعاون الوثيق بين نوفو نورديسك والسلطات الجزائرية ذات الصلة. مما أدى إلى بدء تشغيل موقع تصنيع أقلام الأنسولين نوفو نورديسك نورديسك في مدينة بوفاريك، بولاية البليدة.

وحصل بن حركات على مدى السنوات الـ 16 الماضية في نوفو نورديسك، على العديد من الجوائز والتقدير.

وتخرج بن حركات من المدرسة الوطنية للإدارة ومتحصل على بكالوريا إدارة الأعمال من جامعة أورليان وكذلك درجة الماجستير في الإدارة الاستراتيجية والمالية من جامعة فرنسا.