تعيين دكتور جزائري مديرا لمركز سرطان في نيويورك

هنأت سفارة الولايات المتحدة في الجزائر، البروفيسور الجزائري طه مرغوب على توليه منصب نائب مدير مركز ساندرا و إدوارد ماير للسرطان في نيويورك.

وجاء في بيان للسفارة على صفحتها بفايسبوك: “تهنئ سفارة الولايات المتحدة في الجزائر البروفيسور الجزائري طه مرغوب. على توليه منصب نائب مدير مركز ساندرا و إدوارد ماير للسرطان في نيويورك”.

وأضافت السفارة، أن الدكتور طه مرغوب هو أستاذ أبحاث المناعة في كلية الطب وايل كورنيل. كما أنه الرئيس السابق للمؤسسة الجزائرية الأمريكية للثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا.