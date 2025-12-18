تعيين “ديريكتوار” لتسيير اتحاد الحراش

أعلنت إدارة اتحاد الحراش تعيين ديريكتوار لتسيير شؤون النادي، وذلك بقرار من مديرية الشباب والرياضة، إلى غاية تنصيب رئيس جديد للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت إدارة “الصفراء”، في بيان رسمي، أن الديريكتوار المكلّف بتسيير النادي يتكوّن من كلٍّ: من سليم رباح، مراد مزيود، ساحلي محمد أمين، محمد زبيري، وسيد أحمد شعبان.

وهو المكتب الذي سيتكفل بمهمة الإشراف على التسيير الإداري اليومي وضمان استقرار الفريق في الفترة الانتقالية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الجهات الوصية على ضمان السير الحسن للنادي والحفاظ على استقراره. إلى حين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتنصيب رئيس جديد لاتحاد الحراش.