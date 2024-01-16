تعيين دي روسي مدربا جديدا لعوار في روما
بقلم فيصل زيان بوزيان
عينت إدارة نادي روما الإيطالي، المدرب واللاعب السابق في صفوف النادي دانيليي دي روسي، مدربا جديدا للفريق خلفا للمقال جوزيه مورينيو.
وخسب بيان النادي الإيطالي، فسيقود المدرب دي روسي، العارضة الفنية لنادي “الذئاب” لغاية نهاية الموسم الجاري، 30 أوت بالتحديد.
وسيستأنف الدولي الجزائري حسام عوار، العمل مع مدربه الجديد، بعد إنتهاء إلتزامات اللاعب مع المنتخب الوطني، في كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار.
L’AS Roma è lieta di annunciare che Daniele De Rossi è stato nominato nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024.
Bentornato a casa, Daniele! 💛❤️
📄 https://t.co/S5B8jUnZ4K#ASRoma pic.twitter.com/tDGZbWqDwM
— AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024
رابط دائم : https://nhar.tv/9Qn03