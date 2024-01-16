تعيين دي روسي مدربا جديدا لعوار في روما

عينت إدارة نادي روما الإيطالي، المدرب واللاعب السابق في صفوف النادي دانيليي دي روسي، مدربا جديدا للفريق خلفا للمقال جوزيه مورينيو.

وخسب بيان النادي الإيطالي، فسيقود المدرب دي روسي، العارضة الفنية لنادي “الذئاب” لغاية نهاية الموسم الجاري، 30 أوت بالتحديد.

وسيستأنف الدولي الجزائري حسام عوار، العمل مع مدربه الجديد، بعد إنتهاء إلتزامات اللاعب مع المنتخب الوطني، في كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار.