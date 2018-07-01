تم اليوم الأحد،تعيين رؤساء اللجان الخمسة للأفلان بالبرلمان، وذلك من خلال التصويت علني.

حيث تم إنتخاب عفيف عبد الحميد النائب عن ولاية مستغانم، والفائز بـ 71 صوتا.

لترأس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية.

فيما تم إنتخاب طواهرية الملياني عبد الباقي النائب عن ولاية عين الدفلى والفائز بـ 80 صوتا،لترأس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة

أما جيلاني عمار فقد فاز بـ 91 صوتا لترأس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.

وفاز بوسماحة بوعلام بـ 77 صوتا لترأس لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين المهني.

وتم إنتخاب طورش توفيق النائب عن ولاية أم البواقي بـ 63 صوت ، لترأس لجنة المالية و الميزانية.