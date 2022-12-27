تعيين رؤساء دوائر جدد بهذه الولايات
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 85 مرسوما رئاسيا يتضمن تعيين عدد من رؤساء دوائر في الولايات.
وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافـــق 29 نوفـمبر سنــة 2022 ،يتضمـن تـعـيين رؤساء دوائر في الولايات.
وووفقا لذات المرسوم تم تعيين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية:
ولاية أدرار :
– خير الدين سعدي، بدائرة أدرار،
– حسان بوساحة، بدائرة تسابيت،
– حاتم شاوشي، بدائرة رقان،
– عابد العابد، بدائرة زاوية كنتة.
ولاية الشلف :
– عادل داودي، بدائرة الشلف،
– علي مجناح، بدائرة أبو الحسن،
– الطيب بوعمارة، بدائرة بني حواء،
– محمـد نبيل سليماني، بدائرة المرسى.
ولاية الأغواط :
– عبد السلام موهوبي، بدائرة وادي مرة.
ولاية أم البواقي :
– خير الدين مسمي، بدائرة عين مليلة،
– عبد الحميد سليك، بدائرة مسكيانة،
– هدى شباح، بدائرة سيقوس.
ولاية باتنة :
– يحي صفار، بدائرة باتنة،
– عثمان محي الدين، بدائرة عين التوتة،
– كريم دغيدش، بدائرة المعذر،
– منير سعيدي، بدائرة تازولت،
– حسام بولطيف، بدائرة عين جاسر،
– سيد أحمد سرير، بدائرة إشمول،
– براهيم بوهالي، بدائرة بوزينة،
– حكيم قاضي، بدائرة شمرة.
ولاية بجاية :
– نورة غانمي، بدائرة بجاية،
– عمر خرباشي، بدائرة سوق الإثنين.
ولاية بسكرة :
– عثمان صاولي، بدائرة الوطاية،
– الجيلالي درمال، بدائرة فوغالة،
– عابد قرجوج، بدائرة سيدي عقبة،
– عبد الرحمان بابراهيم، بدائرة مشونش.
ولاية بشار :
– بوبكر كوني، بدائرة بشار،
– مداني بن عبد اللـه، بدائرة قنادسة.
ولاية البليدة :
– عبد الغاني عباس، بدائرة البليدة،
– فاطمة الزهراء محاد، بدائرة أولاد يعيش،
– لخضر زيتوني، بدائرة بوفاريك،
– ربيعة طبال، بدائرة موزاية.
ولاية البويرة :
– عبد المجيد شريط، بدائرة سوق الخميس،
– خليفة زرافة، بدائرة مشد اللـه،
– محمـد حراتي، بدائرة سور الغزلان.
ولاية تامنغست :
– محمـد رابحي، بدائرة تاظروك،
– امحمـد بليلة، بدائرة سيلات أباليسا.
ولاية تبسة :
– بشير فرطاس، بدائرة تبسة،
– عبد المالك بن عزيزة، بدائرة الونزة.
ولاية تلمسان :
– محمـد بوبترة، بدائرة مغنية،
– عبد المجيد قاري، بدائرة ندرومة،
– تواتي بن شهيدة، بدائرة بني سنوس،
– عبد الكريم بن بابا علي، بدائرة الغزوات،
– محمـد طنفار، بدائرة صبرة،
– هشام بن زيطة، بدائرة سيدي الجيلالي،
– عمار ياسف، بدائرة حنين.
ولاية تيارت :
– نور الدين لزرڤ، بدائرة تيارت،
– عباسية رياش، بدائرة واد ليلي،
– نور الدين دريدي، بدائرة عين الذهب،
– علي وردي، بدائرة عين كرمس.
ولاية تيزي وزو :
– صوفيان معمري، بدائرة تيزي وزو،
– حفيظ بوطاطة، بدائرة بوزقن،
– اليمين بن شور، بدائرة ماكودة،
– إيمان مقا، بدائرة تيزي راشد،
– يونس بن مراح، بدائرة ذراع بن خدة،
– محند السعيد وعراب، بدائرة ذراع الميزان،
– عبد الغني خلدون، بدائرة بني دوالة،
– نور الدين سويسي، بدائرة إيفرحونن،
– جميلة بن قداش، بدائرة عين الحمام.
ولاية الجلفة :
– عبد اللـه بلعيد، بدائرة حاسي بحبح،
– لعريبي دغة، بدائرة عين الابل،
– نصيرة عبد الرحمان، بدائرة مسعد.
ولاية جيجل :
– عبد المجيد بن عيسى، بدائرة الميلية،
– توفيق دوادي، بدائرة العوانة،
– محمـد شافع، بدائرة الشقفة.
ولاية سطيف :
– أمين قريمس، بدائرة العلمة،
– عبد الهادي كحلاوي، بدائرة العين الكبيرة،
– جمال سعيدي، بدائرة بوعنداس.
ولاية سعيدة :
– مصطفى بن قربة، بدائرة سعيدة،
– سعيد منصوري، بدائرة سيدي بوبكر،
– أمينة مريت، بدائرة يوب،
– سعاد بلحاج، بدائرة الحساسنة.
ولاية سكيكدة :
– بوعلام علواش، بدائرة سكيكدة،
– لزهر بوبكري، بدائرة القل،
– محمـد بورنان، بدائرة ابن عزوز،
– حليمة لخضاري، بدائرة الحروش.
ولاية سيدي بلعباس :
– عبد المالك مخلوفي، بدائرة سيدي بلعباس،
– محمـد طعام ، بدائرة تلاغ،
– جمال أيت حمودة، بدائرة الزفيزف،
– محمـد غريسي بن يوسف، بدائرة رأس الماء،
– نذير حسني، بدائرة مرين.
ولاية عنابة :
– محمـد بركة، بدائرة العين الباردة.
ولاية قالمة :
– ندير بطين، بدائرة قالمة،
– رمزي معمري، بدائرة قلعة بوسبع،
– الهادي بن إيدر، بدائرة بوشقوف.
ولاية قسنطينة :
– سعيد بن ساحة، بدائرة ابن زياد.
ولاية المدية :
– عبد الرزاق بعوش، بدائرة المدية،
– فيصل بلمقدم، بدائرة سي المحجوب،
– بشير باحة، بدائرة البرواقية،
– بوبكر لاقرع، بدائرة وزرة،
– سمية شارف، بدائرة سغوان،
– وردية عمي، بدائرة عوامري،
– فتحي بن الشيخ، بدائرة القلب الكبير.
ولاية مستغانم :
– بن عومر فخة، بدائرة مستغانم،
– عبد الحميد هباز، بدائرة سيدي الأخضر،
– براهيم بومعزة، بدائرة سيدي علي،
– عمر حشلاف، بدائرة بوقيراط،
– منير سناتي، بدائرة عين تادلس،
– فتحي عثماني، بدائرة ماسرة،
– مصطفى شريفي، بدائرة عشعاشة.
ولاية المسيلة :
– عمر قندل، بدائرة بن سرور،
– كريم أمجكوح، بدائرة بوسعادة،
– محمـد ناصر بوكرش، بدائرة مقرة،
– قدور بلقناديل، بدائرة سيدي عامر،
– محمـد البشير تير، بدائرة عين الملح.
ولاية معسكر :
– فوضيل بودار، بدائرة المحمـدية،
– بختة هواري، بدائرة تيغنيف،
– جمال بن بوزيد، بدائرة الحشم.
ولاية ورقلة :
– مصطفى بن زيان، بدائرة ورقلة،
– عبد الحميد زيتوني، بدائرة حاسي مسعود،
– عبد المالك بختاوي، بدائرة البرمة.
ولاية وهران :
– عبد الحكيم فقراوي، بدائرة وهران،
– عبد القادر غبريني، بدائرة السانية،
– جموعي مدوح، بدائرة أرزيو،
– نورة بدري، بدائرة بوتليليس،
– امحمـد مزيان، بدائرة بئر الجير،
– السبتي بودراهم، بدائرة بطيوة.
ولاية البيض :
– بلخير بوطالب، بدائرة البيض،
– أحمد عمراني، بدائرة رقاصة،
– يوسف زغابة، بدائرة شلالة،
– مسعود بن حامو، بدائرة بوعلام،
– قويدر داود، بدائرة بريزينة.
ولاية إيليزي :
– مصطفى قاسيوي، بدائرة إيليزي،
– نسيم بالطيبي، بدائرة برج عمر ادريس،
– أحمد عزري، بدائرة ان أميناس.
ولاية برج بوعريريج :
– رشيدة حسني، بدائرة المنصورة،
– أمال لمعيني، بدائرة عين تاغروت،
– أمين محمـد خليفة، بدائرة رأس الوادي.
ولاية بومرداس :
– محمـد شوكران، بدائرة بومرداس،
– بشير رحومة، بدائرة بغلية،
– عزيز عزالدين، بدائرة برج منايل،
– عبد الحميد شريف، بدائرة الناصرية.
ولاية الطارف :
– راضية هواين، بدائرة الطارف،
– رياض بن أحمد، بدائرة القالة،
– عمر العمري، بدائرة بن مهيدي،
– سميرة بوعكاز، بدائرة بوثلجة.
ولاية تندوف :
– صالح صحبي، بدائرة تندوف.
ولاية الوادي :
– لخضر حاج علي، بدائرة الدبيلة،
– الأزهر معيوف، بدائرة البياضة،
– الشريف بن خليف، بدائرة طالب العربي.
ولاية خنشلة :
– سمير مارك، بدائرة خنشلة،
– جمال منصوري، بدائرة الحامة،
– محمـد سعيد حنيش، بدائرة قايس.
ولاية سوق أهراس :
– خميسي مناعي، بدائرة سوق أهراس،
– محمـد عبد القادر بكادي، بدائرة مداوروش،
– موسى ترشة، بدائرة بئر بوحوش،
– سعيد ضاد، بدائرة المشروحة،
– عبد النور عميور، بدائرة تاورة.
ولاية تيبازة :
– زهرة بوصبع، بدائرة القليعة،
– عمار صالحي، بدائرة فوكة،
– عبد الوهاب بن رامول، بدائرة بواسماعيل،
– جمال براهمي، بدائرة أحمر العين.
ولاية ميلة :
– نور الدين حملاوي، بدائرة ميلة،
– عبد المالك معبد، بدائرة فرجيوة،
– كهينة أوتمازيرت، بدائرة ترعي باينان،
– محمـد العيد غزارة، بدائرة تاجنانت،
– سليم مقلاتي، بدائرة تسادان حدادة.
ولاية عين الدفلى :
– بلعيد زنية، بدائرة عين الدفلى،
– عبد الناصر نعيوة، بدائرة العبادية.
– فاطمة شنين، بدائرة العطاف.
– عبد الحق بوزيان، بدائرة جليدة.
– عبد القادر عامري، بدائرة الخميس.
– زهير فضالي، بدائرة بطحية،
– هشام براية، بدائرة العامرة.
– عبد القادر بوعيش، بدائرة حمام ريغة.
– عزالدين سلطاني، بدائرة برج الأمير خالد.
– خالد ضيف اللـه، بدائرة مليانة.
ولاية النعامة :
– سماعين سماعي، بدائرة مشرية،
– سعيد العمري، بدائرة سفيسيفة،
– نور الدين حبيش، بدائرة عين الصفراء.
ولاية عين تموشنت :
– إلياس سوالمية، بدائرة عين الكيحل.
– نعيمه أوهنية، بدائرة حمام بوحجر.
– حورية عزوني، بدائرة العامرية.
ولاية غرداية :
– الأمين برتيمة، بدائرة المنصورة.
– حسان بلونيس، بدائرة بريان.
– يوسف سريم، بدائرة القرارة.
ولاية غليزان :
– عبد الوهاب نواري، بدائرة عمي موسى.
– عبد العزيز مسيخ، بدائرة زمورة.
– رشيد بن عابد، بدائرة المطمر.
ولاية تيميمون :
– مصطفى قطشة، بدائرة تيميمون.
ولاية أولاد جلال :
– عبد القادر بولمعالي، بدائرة أولاد جلال.
ولاية توقرت :
– الصديق بورزق، بدائرة توقرت.
– بلخير بن زرقة، بدائرة الحجيرة.
ولاية إن صالح :
– محمـد الأمين بن بوضياف، بدائرة إن صالح.