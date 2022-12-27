تعيين رؤساء دوائر جدد بهذه الولايات

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 85 مرسوما رئاسيا يتضمن تعيين عدد من رؤساء دوائر في الولايات.

وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافـــق 29 نوفـمبر سنــة 2022 ،يتضمـن تـعـيين رؤساء دوائر في الولايات.

وووفقا لذات المرسوم تم تعيين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية:

ولاية أدرار :

– خير الدين سعدي، بدائرة أدرار،

– حسان بوساحة، بدائرة تسابيت،

– حاتم شاوشي، بدائرة رقان،

– عابد العابد، بدائرة زاوية كنتة.

ولاية الشلف :

– عادل داودي، بدائرة الشلف،

– علي مجناح، بدائرة أبو الحسن،

– الطيب بوعمارة، بدائرة بني حواء،

– محمـد نبيل سليماني، بدائرة المرسى.

ولاية الأغواط :

– عبد السلام موهوبي، بدائرة وادي مرة.

ولاية أم البواقي :

– خير الدين مسمي، بدائرة عين مليلة،

– عبد الحميد سليك، بدائرة مسكيانة،

– هدى شباح، بدائرة سيقوس.

ولاية باتنة :

– يحي صفار، بدائرة باتنة،

– عثمان محي الدين، بدائرة عين التوتة،

– كريم دغيدش، بدائرة المعذر،

– منير سعيدي، بدائرة تازولت،

– حسام بولطيف، بدائرة عين جاسر،

– سيد أحمد سرير، بدائرة إشمول،

– براهيم بوهالي، بدائرة بوزينة،

– حكيم قاضي، بدائرة شمرة.

ولاية بجاية :

– نورة غانمي، بدائرة بجاية،

– عمر خرباشي، بدائرة سوق الإثنين.

ولاية بسكرة :

– عثمان صاولي، بدائرة الوطاية،

– الجيلالي درمال، بدائرة فوغالة،

– عابد قرجوج، بدائرة سيدي عقبة،

– عبد الرحمان بابراهيم، بدائرة مشونش.

ولاية بشار :

– بوبكر كوني، بدائرة بشار،

– مداني بن عبد اللـه، بدائرة قنادسة.

ولاية البليدة :

– عبد الغاني عباس، بدائرة البليدة،

– فاطمة الزهراء محاد، بدائرة أولاد يعيش،

– لخضر زيتوني، بدائرة بوفاريك،

– ربيعة طبال، بدائرة موزاية.

ولاية البويرة :

– عبد المجيد شريط، بدائرة سوق الخميس،

– خليفة زرافة، بدائرة مشد اللـه،

– محمـد حراتي، بدائرة سور الغزلان.

ولاية تامنغست :

– محمـد رابحي، بدائرة تاظروك،

– امحمـد بليلة، بدائرة سيلات أباليسا.

ولاية تبسة :

– بشير فرطاس، بدائرة تبسة،

– عبد المالك بن عزيزة، بدائرة الونزة.

ولاية تلمسان :

– محمـد بوبترة، بدائرة مغنية،

– عبد المجيد قاري، بدائرة ندرومة،

– تواتي بن شهيدة، بدائرة بني سنوس،

– عبد الكريم بن بابا علي، بدائرة الغزوات،

– محمـد طنفار، بدائرة صبرة،

– هشام بن زيطة، بدائرة سيدي الجيلالي،

– عمار ياسف، بدائرة حنين.

ولاية تيارت :

– نور الدين لزرڤ، بدائرة تيارت،

– عباسية رياش، بدائرة واد ليلي،

– نور الدين دريدي، بدائرة عين الذهب،

– علي وردي، بدائرة عين كرمس.

ولاية تيزي وزو :

– صوفيان معمري، بدائرة تيزي وزو،

– حفيظ بوطاطة، بدائرة بوزقن،

– اليمين بن شور، بدائرة ماكودة،

– إيمان مقا، بدائرة تيزي راشد،

– يونس بن مراح، بدائرة ذراع بن خدة،

– محند السعيد وعراب، بدائرة ذراع الميزان،

– عبد الغني خلدون، بدائرة بني دوالة،

– نور الدين سويسي، بدائرة إيفرحونن،

– جميلة بن قداش، بدائرة عين الحمام.

ولاية الجلفة :

– عبد اللـه بلعيد، بدائرة حاسي بحبح،

– لعريبي دغة، بدائرة عين الابل،

– نصيرة عبد الرحمان، بدائرة مسعد.

ولاية جيجل :

– عبد المجيد بن عيسى، بدائرة الميلية،

– توفيق دوادي، بدائرة العوانة،

– محمـد شافع، بدائرة الشقفة.

ولاية سطيف :

– أمين قريمس، بدائرة العلمة،

– عبد الهادي كحلاوي، بدائرة العين الكبيرة،

– جمال سعيدي، بدائرة بوعنداس.

ولاية سعيدة :

– مصطفى بن قربة، بدائرة سعيدة،

– سعيد منصوري، بدائرة سيدي بوبكر،

– أمينة مريت، بدائرة يوب،

– سعاد بلحاج، بدائرة الحساسنة.

ولاية سكيكدة :

– بوعلام علواش، بدائرة سكيكدة،

– لزهر بوبكري، بدائرة القل،

– محمـد بورنان، بدائرة ابن عزوز،

– حليمة لخضاري، بدائرة الحروش.

ولاية سيدي بلعباس :

– عبد المالك مخلوفي، بدائرة سيدي بلعباس،

– محمـد طعام ، بدائرة تلاغ،

– جمال أيت حمودة، بدائرة الزفيزف،

– محمـد غريسي بن يوسف، بدائرة رأس الماء،

– نذير حسني، بدائرة مرين.

ولاية عنابة :

– محمـد بركة، بدائرة العين الباردة.

ولاية قالمة :

– ندير بطين، بدائرة قالمة،

– رمزي معمري، بدائرة قلعة بوسبع،

– الهادي بن إيدر، بدائرة بوشقوف.

ولاية قسنطينة :

– سعيد بن ساحة، بدائرة ابن زياد.

ولاية المدية :

– عبد الرزاق بعوش، بدائرة المدية،

– فيصل بلمقدم، بدائرة سي المحجوب،

– بشير باحة، بدائرة البرواقية،

– بوبكر لاقرع، بدائرة وزرة،

– سمية شارف، بدائرة سغوان،

– وردية عمي، بدائرة عوامري،

– فتحي بن الشيخ، بدائرة القلب الكبير.

ولاية مستغانم :

– بن عومر فخة، بدائرة مستغانم،

– عبد الحميد هباز، بدائرة سيدي الأخضر،

– براهيم بومعزة، بدائرة سيدي علي،

– عمر حشلاف، بدائرة بوقيراط،

– منير سناتي، بدائرة عين تادلس،

– فتحي عثماني، بدائرة ماسرة،

– مصطفى شريفي، بدائرة عشعاشة.

ولاية المسيلة :

– عمر قندل، بدائرة بن سرور،

– كريم أمجكوح، بدائرة بوسعادة،

– محمـد ناصر بوكرش، بدائرة مقرة،

– قدور بلقناديل، بدائرة سيدي عامر،

– محمـد البشير تير، بدائرة عين الملح.

ولاية معسكر :

– فوضيل بودار، بدائرة المحمـدية،

– بختة هواري، بدائرة تيغنيف،

– جمال بن بوزيد، بدائرة الحشم.

ولاية ورقلة :

– مصطفى بن زيان، بدائرة ورقلة،

– عبد الحميد زيتوني، بدائرة حاسي مسعود،

– عبد المالك بختاوي، بدائرة البرمة.

ولاية وهران :

– عبد الحكيم فقراوي، بدائرة وهران،

– عبد القادر غبريني، بدائرة السانية،

– جموعي مدوح، بدائرة أرزيو،

– نورة بدري، بدائرة بوتليليس،

– امحمـد مزيان، بدائرة بئر الجير،

– السبتي بودراهم، بدائرة بطيوة.

ولاية البيض :

– بلخير بوطالب، بدائرة البيض،

– أحمد عمراني، بدائرة رقاصة،

– يوسف زغابة، بدائرة شلالة،

– مسعود بن حامو، بدائرة بوعلام،

– قويدر داود، بدائرة بريزينة.

ولاية إيليزي :

– مصطفى قاسيوي، بدائرة إيليزي،

– نسيم بالطيبي، بدائرة برج عمر ادريس،

– أحمد عزري، بدائرة ان أميناس.

ولاية برج بوعريريج :

– رشيدة حسني، بدائرة المنصورة،

– أمال لمعيني، بدائرة عين تاغروت،

– أمين محمـد خليفة، بدائرة رأس الوادي.

ولاية بومرداس :

– محمـد شوكران، بدائرة بومرداس،

– بشير رحومة، بدائرة بغلية،

– عزيز عزالدين، بدائرة برج منايل،

– عبد الحميد شريف، بدائرة الناصرية.

ولاية الطارف :

– راضية هواين، بدائرة الطارف،

– رياض بن أحمد، بدائرة القالة،

– عمر العمري، بدائرة بن مهيدي،

– سميرة بوعكاز، بدائرة بوثلجة.

ولاية تندوف :

– صالح صحبي، بدائرة تندوف.

ولاية الوادي :

– لخضر حاج علي، بدائرة الدبيلة،

– الأزهر معيوف، بدائرة البياضة،

– الشريف بن خليف، بدائرة طالب العربي.

ولاية خنشلة :

– سمير مارك، بدائرة خنشلة،

– جمال منصوري، بدائرة الحامة،

– محمـد سعيد حنيش، بدائرة قايس.

ولاية سوق أهراس :

– خميسي مناعي، بدائرة سوق أهراس،

– محمـد عبد القادر بكادي، بدائرة مداوروش،

– موسى ترشة، بدائرة بئر بوحوش،

– سعيد ضاد، بدائرة المشروحة،

– عبد النور عميور، بدائرة تاورة.

ولاية تيبازة :

– زهرة بوصبع، بدائرة القليعة،

– عمار صالحي، بدائرة فوكة،

– عبد الوهاب بن رامول، بدائرة بواسماعيل،

– جمال براهمي، بدائرة أحمر العين.

ولاية ميلة :

– نور الدين حملاوي، بدائرة ميلة،

– عبد المالك معبد، بدائرة فرجيوة،

– كهينة أوتمازيرت، بدائرة ترعي باينان،

– محمـد العيد غزارة، بدائرة تاجنانت،

– سليم مقلاتي، بدائرة تسادان حدادة.

ولاية عين الدفلى :

– بلعيد زنية، بدائرة عين الدفلى،

– عبد الناصر نعيوة، بدائرة العبادية.

– فاطمة شنين، بدائرة العطاف.

– عبد الحق بوزيان، بدائرة جليدة.

– عبد القادر عامري، بدائرة الخميس.

– زهير فضالي، بدائرة بطحية،

– هشام براية، بدائرة العامرة.

– عبد القادر بوعيش، بدائرة حمام ريغة.

– عزالدين سلطاني، بدائرة برج الأمير خالد.

– خالد ضيف اللـه، بدائرة مليانة.

ولاية النعامة :

– سماعين سماعي، بدائرة مشرية،

– سعيد العمري، بدائرة سفيسيفة،

– نور الدين حبيش، بدائرة عين الصفراء.

ولاية عين تموشنت :

– إلياس سوالمية، بدائرة عين الكيحل.

– نعيمه أوهنية، بدائرة حمام بوحجر.

– حورية عزوني، بدائرة العامرية.

ولاية غرداية :

– الأمين برتيمة، بدائرة المنصورة.

– حسان بلونيس، بدائرة بريان.

– يوسف سريم، بدائرة القرارة.

ولاية غليزان :

– عبد الوهاب نواري، بدائرة عمي موسى.

– عبد العزيز مسيخ، بدائرة زمورة.

– رشيد بن عابد، بدائرة المطمر.

ولاية تيميمون :

– مصطفى قطشة، بدائرة تيميمون.

ولاية أولاد جلال :

– عبد القادر بولمعالي، بدائرة أولاد جلال.

ولاية توقرت :

– الصديق بورزق، بدائرة توقرت.

– بلخير بن زرقة، بدائرة الحجيرة.

ولاية إن صالح :

– محمـد الأمين بن بوضياف، بدائرة إن صالح.