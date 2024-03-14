وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن تعيين رئيسي أمن ولايتين.

ووفقا للعدد رقم 17 من الجريدة الرسمية تم تعيين رئيسي أمن ولايتين بكل من ولاية البليدة وتيارت.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024 فإنه يتعلق الامر بالآتية أسماؤهم الآتية :

تعيين امحمـد بورالية، رئيسا لأمن في ولاية البليدة.

تعيين عز الدين طمين، رئيسا لأمن ولاية تيارت .

كما تم بموجب ذات المرسوم الرئاسي إنهاء مهام رئيسي أمن ولايتين البليدة وتيارت .

يتعلق الامر بالآتية أسماؤهم الآتية :

إنهاء مهام مراد علالو، بصفتــه رئيســا لأمــن ولايــة البليــدة، لإعــادة إدماجـه في رتبته

الأصلية.

كما تم إنهاء مهام امحمـد بورالية، بصفته رئيسا لأمـن ولايـة تيـارت، وتحويله إلى ولاية البليدة.