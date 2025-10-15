تعيين رئيس مجلس إدارة جديد ومدير عام بالنيابة لمجمع سيدار

تم تعيين بلال مكيد رئيسا لمجلس إدارة مجمع “سيدار”. وإبراهيم روايسية، مديرا عاما بالنيابة لهذا المجمع التابع للشركة الوطنية القابضة لصناعة الحديد “اس ان اس”.

وأوضحت شركة “اس ان اس” في بيان لها أن هذه القرارات التي اتخذها مجلس إدارة مجمع “سيدار” في اجتماعه أمس الثلاثاء تأتي عقب تقديم الهواري ميلود خلادي استقالته من منصبه كرئيس مدير عام للمجمع.

وأكدت الشركة في بيانها التزام مجمع “سيدار” بـ “نهج التطوير المستمر، والاعتماد على كفاءات وطنية ذات خبرة عالية. بما يعزز مكانة المجمع ضمن المنظومة الوطنية لصناعة الحديد والصلب. ويدعم دوره في مواكبة التحولات الراهنة وخدمة أهداف التنمية الوطنية”. معبرة عن “امتنانها لهواري ميلود خلادي نظير ما قدمه من جهود وإسهامات قيمة خلال فترة تسييره للمجمع”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور