تعيين روني طعمة على رأس شركة Ooredoo

أعلنت اريدو عن تعيين روني طعمة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في Ooredoo الجزائر، رئيساً تنفيذياً بالإنابة للشركة خلال الفترة الحالية خلف ببسام يوسف الإبراهيم الذي تم تعيينه بعمان.

مع خبرته الكبيرة في مجال الاتصالات والتمويل على مدار أكثر من 20 عاماً. انضم روني إلى Ooredoo في عام 2020 كمدير مالي لـOoredoo الجزائر. حيث ساعد في تشكيل قسم للشؤون المالية يمتاز بالمرونة وساهم بشكل كبير في التحول الرقمي للشركة.

وقبل انضمامه إلى مجموعة Ooredoo، شغل روني العديد من مناصب المسؤولية حيث تميز بشكل خاص بمعرفته بالسوق الأفريقية. والتي ساهم بشكل فعال في نموها، وهذا في العديد من البلدان.

وشارك، كعضو مؤسس، في إطلاق MTN في غينيا بيساو. ثم تم تعيينه في منصب المدير التنفيذي المالي في Africel في سيراليون. قبل أن ينضم إلى مجموعة Airtel ، على التوالي في النيجر والكونغو برازافيل ثم ملاوي. انضم إلى المجموعة الآسيوية الكبيرة Axiata في البنغلاديش، حيث شغل منصب المدير التنفيذي المالي والقانوني.

منذ انضمامه إلى Ooredoo.. حقق روني طعمة إنجازات مهمة

وبهذه المناسبة، قال عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: “منذ انضمامه إلى Ooredoo عام 2013. كان بسام مسؤولاً عن تحقيق العديد من الإنجازات المهمة في العديد من المناصب العليا التي شغلها. ولا شك أن خبرته المهنية المميزة ستدعم جهوده لتحقيق النجاح فيOoredoo عُمان مستقبلاً. وأتمنى له التوفيق في منصبه الجديد.كما أتقدم بخالص الشكر لنور على تفانيها المستمر وجهودها الدؤوبة وسعيها الدائم للتميز. فقد كان لها دور فعال في نجاح Ooredoo عُمان على مدار العامين الماضيين”.

وخلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي لـOoredoo الجزائر، نجح السيد بسام في قيادة الشركة لتجاوز تحديات وآثار الجائحة. وتحقيق نجاحات كبيرة. بما في ذلك تنفيذ مشروع كبير لتحديث الشبكة في جميع أنحاء البلاد. ما أدى إلى زيادة كبيرة في قاعدة العملاء ونمو كبير في الإيرادات على أساس سنوي.

وتحت قيادته، حصدت Ooredoo الجزائر أيضاً عدداً من الجوائز، بما في ذلك جائزة “أفضل جهة عمل مثالية”. خلال حفل جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .تقديراً لاستراتيجيتها المتميزة في مجال الموارد البشرية خلال جائحة كوفيد-19. وحصدت الشركة أيضاً جائزة أفضل مبادرة للحوكمة البيئية والاجتماعية. في حفل جوائز الاتصالات العالمية. إلى جانب فوزها بالعديد من الجوائز الأخرى.