تعيين زروقي عضوا في مجلس إفريقيا للذكاء الاصطناعي

تم تعيين وزير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي عضوا بمجلس إفريقيا للذكاء الاصطناعي التابع لتحالف “سمارت إفريقيا”.

وحسب بيان الوزارة، سيد علي زروقي، في الاجتماع الأول عبر تقنية التحاضر المرئي لتنصيب مجلس إفريقيا للذكاء الاصطناعي التابع لتحالف “سمارت إفريقيا”.

وضم Smart Africa ، وزراء وخبراء من مختلف مناطق القارة الإفريقية.

وأكد هذا البيان أن هذا التعيين جاء من مجموع “226 شخصية بارزة من ضمنهم 54 وزيرا، حيث يتكون المجلس من 15 عضوا فقط”.

ووفقا للمصدر ذاته تم اختيار أعضاء المجلس من طرف لجنة ثلاثية مكونة من الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد الإفريقي وتحالف “سمارت إفريقيا”.

وأضاف البيان أن الاجتماع شكّل فرصة لعرض ومناقشة خارطة طريق تفعيل مجلس إفريقيا للذكاء الاصطناعي. وكذا آليات تنفيذ الاستراتيجية الإفريقية للذكاء الاصطناعي، بما يضمن تسريع اعتماد هذه التقنيات على المستوى القاري. وأيضا وفق مقاربة مسؤولة، شاملة وسيادية، تخدم مصالح الشعوب الإفريقية.

وخلال الاجتماع تم التطرق إلى برنامج الاجتماعات السنوي للمجلس، وتحديد المحطات الرئيسية، ومناقشة إحداث فرق عمل تقنية متخصصة.

ومن جهته أكد الوزير التزام الجزائر بالمساهمة الفعالة في صياغة السياسات والأطر الاستراتيجية والتنظيمية المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الرقمية، وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجالات الابتكار، وبناء القدرات، وتطوير الكفاءات البشرية.