تعيين زلماطي عيسى مديرا لشركة الاستثمارات الفندقية

عين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، زلماطي عيسى، مديرا لشركة الإستثمارات الفندقية.

وجاء تعيين زلماطي عيسى، ليخلف حميد ملزي الذي انهيت مهامه منذ أيام فقط.