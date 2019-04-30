تعيين زلماطي عيسى مديرا لشركة الاستثمارات الفندقية

وجاء تعيين زلماطي عيسى، ليخلف حميد ملزي الذي انهيت مهامه منذ أيام فقط.
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تدخل وزير التكوين المهني دادة موسى بلخير، شخصيا في حالة الشاب عبد الستار رحماني الذي يعد من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وهذا بعدما وجه له نداء…
لقي شخص حتفه، وجرح 8 آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء اصطدام بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين، تربط خط حجوط، بعين الدفلى.
الحادث وقع بمنطقة سيدي لخضر…
احتج اليوم الثلاثاء، المئات من سكان الولاية المنتدبة المنيعة، للمطالبة لاسترجاع مشروع المدينة الجديدة الذي تم إلغائه من طرف الحكومة.
ووجه سكان المنيعة ندائهم إلى الحكومة…
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