تعيين زوهير ناصري رئيسا للمجموعة البرلمانية للأفلان

نصب، أمس الأحد، زوهير ناصري، رئيسا للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، خلفا لناصر بطيش.

ويعد ناصري خريج المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والإقتصاد التطبيقي، كما يحوز على ماستر في المالية والمخاطرة. وكذا ليسانس حقوق وعلوم سياسية (تخصص قانون عام) من جامعة الجزائر، يضاف إلى كونه طالب دكتوراه في الاقتصاد الكلي.

وسبق لناصري، الذي بدأ عهدته البرلمانية كعضو في لجنة المالية والميزانية، أن اشتغل رئيسا للجنة الصحة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني، كما تم انتخابه نائبا لرئيس المجلس الشعبي الوطني مكلف بالعلاقات العامة.

وتم تعيينه رئيسا لأكبر كتلة سياسية في البرلمان وهي كتلة جبهة التحرير الوطني.