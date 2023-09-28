تعيين سارة لعلامة مديرة تنفيذية لمهرجان الفيلم المتوسطي

تم تعيين الممثلة سارة لعلامة، مديرة تنفيذية لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، حيث نشرت الممثلة عبر خاصية الستوري على الانستغرام خبر التعيين.

وكانت محافظة مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، أعلنت عن إطلاق مسابقة “Annaba film industry ” لصُناع الأفلام القصيرة، مخصصة لأصحاب المشاريع السينمائية من دول البحر الأبيض المتوسط، حيث حدد 15 أكتوبر المقبل آخر أجل للمشاركة، أين يشترط إرسال الملف عبر إيميل المسابقة [email protected]، حسب الصفحة الرسمية للمهرجان عبر “الفيس بوك”.

ووفق ذات المصدر، فإن المسابقة، التي تأتي تزامنا مع مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي في طبعته الرابعة المزمع تنظيمه من 03 إلى 09 نوفمبر المقبل، وتخص ثلاثة جوائز تتمثل في مسابقة دعم تطوير سيناريو للفيلم القصير، مسابقة دعم إنتاج الفيلم القصير، مسابقة دعم مرحلة ما بعد الإنتاج للفيلم القصير، وهي مفتوحة للمحترفين والهواة الذين سيتم مرافقتهم في تطوير أفلامهم القصيرة.

وباب تقديم الطلبات مفتوح لكافة كتاب المخرجين من كافة الأعمار، من منطقة البحر الأبيض المتوسط، إسبانيا وفرنسا وموناكو وإيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وألبانيا واليونان وتركيا وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر وليبيا وتونس والجزائر، حيث لا تزيد مدة الفيلم عن 32 دقيقة.