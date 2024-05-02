تعيين سفراء جدد الجزائر جدد بـ “سلوفينيا وإثيوبيا”

أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارجية اليوم عن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بـسلوفينيا وإثيوبيا.

وحسب ذات البيان وافقت الحكومة السلوفينية على تعيين صبرينة قاسي باي، سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية سلوفينيا.

أضاف البيان أن الحكومة الاثيوبية وافقت على تعيين سلمى مليكة حدادي، سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.