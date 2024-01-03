تعيين سفراء جزائريين جدد

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مراسيم رئاسية تتضمن تعيين عدد من السفراء المفوّضين فوق العادة بعدد من الدول.

وتضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 83 تعيين سفراء مفوّضين فوق العادة جدد.

ويتعلق بكل من الاتية اسمائهم:

محمـد بوروبة … جمهورية فنلندا.

محمـد عينصر … مملكة الدانمارك.

لطفي سبوعي … جمهورية الأرجنتين.

جمال مكتفي … الولايات المتحدة المكسيكية.

بومدين قناد … فيدرالية روسيا.

محمـد صلاح الدين بلعيد … جمهورية بولندا.

ياسين حاجي … جمهورية فنزويلا.

عبد الرحمان ثامر … جمهورية كولومبيا.

عبد العزيز بن علي شريف … مصر.

نور الدين يزيد … بريطانيا وإيرلندا الشمالية .

كما جاء في ذات العدد من الجريدة الرسمية تعيين عمر بوفجي قنصلا عاما بنيويورك .

في حين تم إنهاء مهام محمد حناش، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا بواشنطن، لإحالته على التقاعد.

بالإضافة إلى سفيري الجزائر لدى جيبوتي محمد يرقي، وأوغندا الشريف وليد، لتكليفهما بوظيفة أخرى.

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