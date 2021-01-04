تعيين سليمان حناشي مديرا بالنيابة لديوان تطوير الفلاحة الصحراوية

عيّن عبد الحميد حمداني وزير الفلاحة والتنمية الريفية، سليمان حناشي مديرا بالنيابة لديوان تطوير الفلاحة الصحراوية.

ويعد سليمان حناشي من الإطارات المختصة في الفلاحة الصحراوية ومن المهندسين القلائل في هذا المجال.

سليمان حناشي هو صاحب دراسات عليا وخبرة في تسيير مشاريع إستصلاح الأراضي.

كما شغل ذات المسؤول منصب محافظ لتنمية الفلاحة الصحراوية الكائن مقرها بولاية ورقلة.

وللاشارة فإن مشروع ديوان الفلاحة الصحراوية هو من بين توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ومهمة الديوان تكمن في تطوير الزراعات الصناعية، حيث سيشرف وزير الفلاحة اليوم الإثنين على وضع حجر الأساس لإنجاز المقر النهائي لديوان تطوير الفلاحة الصحراوية بالمنيعة حسب المرسوم التنفيذي.