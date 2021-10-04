تم اليوم الإثنين، تعيين سهام درارجة رئيسة مديرة عامة جديدة لوكالة النشر والإشهار، خلفا لعادل قنسوس.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أشرف على تنصيب الرئيسة الجديدة للوكالة، وزير الاتصال، البروفيسور عمار بلحيمر، بحضور أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنشر والإشهار.

وهنأ الوزير، رئيسة الوكالة الجديدة، مؤكدا أن هذا التعيين، يراعي معايير المهارة والنزاهة والعدالة التي يجب أن تحكم قطاع الإشهار.

وأشار الوزير إلى أن “القطاع في حاجة ماسة إلى نموذج جديد ينظم قطاع الإشهار “، كما أوصى بمواكبة الانتقال من الصحافة الورقية اليومية إلى الصحافة الإلكترونية والرقمية.

ومن جانبها ، تلتزم الرئيسة الجديدة للوكالة، “بتحقيق التميز في التسيير” و “بث روح جديدة للوكالة”.

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