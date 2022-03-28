تعيين شمس الدين شيتور وبن عالية بلحواجب عضوين في مجلس الأمة  

قام رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون اليوم الاربعاء، بتعيين كمال بوشامة وابو جرة سلطاني عضوين في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أنه بمقتضى أحكام المادتين 121 الفقرة الثالثة، و122 الفقرتين 02 و03 من الدستور، والمرسوم الرئاسي الموقّع، اليوم 13 شعبان 1443هـ، الموافق 16 مارس 2022 عيّن، اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كلا من كمال بوشامة، و أبوجرة سلطاني، عضوين، في مجلس الأمة، ضمن الثلث الرئاسي.

طالع أيضا:

كما ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء.

وتناول الإجتماع عرضا مشتركا، بين قطاعي الفلاحة والتجارة، حول وفرة المواد الإستراتيجية، وتوقعات إنتاج المواد الفلاحية الأساسية، إلى جانب دراسة مشاريع قوانين، تتعلق بترقية الاستثمار، الإجراءات المدنية والإدارية، الصيد البحري وتربية المائيات.

كما استهل الرئيس، الاجتماع بتوجيه شكره للسيد الأمين العامّ والمجلس الوزاري، لجامعة الدول العربية، لقبولهم اقتراح الجزائر،

بعقد القمة العربية الحادية والثلاثين، بالجزائر، في الفاتح نوفمبر، تاريخ اندلاع الثورة الجزائرية المجيدة، برمزيته، ووقوف الأمة العربية، بجانبها.

وبعد الاستماع لعرض الوزير الأول، حول حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم التقرير الدوري للسيد وسيط الجمهورية، حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسبوعين الأخيرين، تضمّن:

1ـ رفع القيود عن 109 مشروعا استثماريا إضافيا.

2ـ دخول 66 مشروعا آخر، حيّز الاستغلال.

3ـ دخول491 مشروعا استثماريا في الخدمة، مقارنة بالوضعية المُقدمة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، المتمثلة في 431 مشروعا.

4ـ خلق 2420 منصب شغل إضافيا، خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، ما يعني استحداث 30133 منصبا فعليا منذ بدء عملية رفع القيود، على أن تصل إلى 48553 منصب شغل فعليا قريبا.

وعقب ذلك أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتوجيهات والتعليمات الآتية:

1ـ ثمّن السيد الرئيس، عاليا، النتائج المحققة والجهود المبذولة، ميدانياً، من قبل وسيط الجمهورية والحكومة، لا سيّما في قطاع الصناعة، لتحريك المشاريع الاستثمارية العالقة.

2ـ أكد على استخلاص العبرة، من الأساليب البيروقراطية، التي كانت تحول دون التجسيد، ومواصلة محاربتها،

في المشاريع الاستثمارية المقبلة، باستدراك كلّ الثغرات، حتى لا تتكرر وتضمين ذلك في قانون الاستثمار الجديد.