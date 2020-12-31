تعيين صابر الرباعي نقيباً للفنانين في تونس

كشف النجم التونسي صابر الرباعي، عن انتخابه نقيباً للفنانين التونسيين، عبر صفحته على “إنستغرام”.

وكتب الرباعي: “على بركة الله نبدأ عهدا جديدا، لغد أفضل للفن والفنانين التونسيين بكل أطيافهم”.

وأضاف الفنان: “مرحبا بالجميع في نقابتكم وكلنا عزم على تصحيح المسار معا، كلنا من أجل مستقبل يملؤه الحب والاحترام”.

وتم تأسيس هذه النقابة، بعد تظاهرات واحتجاجات لعدد من الفنانين التونسيين، بسبب تردي وضعهم المادي.

للتذكير، كان آخر أعمال صابر الرباعي أغنية “جريدة الرجل الثاني”، وهي من كلمات الراحل نزار قباني.