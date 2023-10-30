تعيين صبري بوقادوم سفيرا للجزائر في الولايات المتحدة الأمريكية

وافقت الحكومة الأمريكية على تعيين صبري بوقادوم, سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذلك حسب أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, اليوم الاثنين.

وللإشارة، سبق لصبري بوقادوم وأن شغل منصب وزير الشؤون الخارجية بين عامي 2020 و2021.

كما تم تعيينه عام 2009 حتى 2013 مديرا لشؤون الأميركيتين بوزارة الخارجية.

وكان الدبلوماسي الجزائري قد عين سفيرا لدى عدة دول، من بينها ساحل العاج من عام 1996 حتى 2001، والبرتغال بين عامي 2005 و2009.

وفي عام 1987 تسلم بوقادوم منصب السكرتير الأول في السفارة الجزائرية بالمجر، ثم أصبح مستشارا للبعثة الجزائرية في الأمم المتحدة بين 1988 و1992.

وقد تولى منصب مدير مساعد للشؤون السياسية ونزع السلاح بالأمم المتحدة عام 1992. قبل أن يصبح مدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الجزائرية عام 1993، حتى 1996.

وبتاريخ 12 جوان 2016 انتخب بوقادوم رئيسا للجنة الأولى “نزع السلاح والأمن الدولي” خلال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما أصبح ممثلا دائما للجزائر لدى الأمم المتحدة عامي 2013 و2019 .