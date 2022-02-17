تعيين صورية مولوجي وزيرة للثقافة والفنون

عيّن، اليوم الخميس، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد الرحمان راوية، وزيرا للمالية.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية “عملا بأحكام المادتين 91 الفقرة 07، و104 من الدستور. وبعد استشارة السيد الوزير الأول. عيّن، اليوم، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. وزير الدفاع الوطني كلا من عبد الرحمان راوية، وزيرا للمالية. صورية مولوجي، وزيرة للثقافة والفنون”.

عبد الرحمن راوية من مواليد 7 نوفمبر 1960 في مستغانم، تخرج في العلوم القانونية من جامعة الجزائر. وحاصل أيضًا على شهادة من المدرسة الوطنية في كليرمون فيران (فرنسا).

بدأ تشغيله منذ عام 1985 في القطاع المالي، وبدأ عبد الرحمن راوية مسيرته المهنية في وزارة المالية على التوالي. كمدير في مديرية الدراسات والتشريعات الضريبية (1985-1987). رئيس مكتب اتفاقيات الضرائب الدولية (1990-1993) نائب مدير اتفاقيات الضرائب الدولية (1993-2000) ومدير التشريعات الضريبية (2000-2003).

على الصعيد الدولي، كان راوية خبير في صندوق النقد الدولي (IMF) في جمهورية الكونغو الديمقراطية من 2003 إلى 2005.

تم تعيينه لاحقًا للدراسة والتلخيص في مكتب وزير المالية من عام 2005 إلى عام 2006، ثم المدير العام للضرائب. منذ جوان 2006 حتى تعيينه رئيسًا لوزارة المالية.

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