تعيين طبيب مختص لسيدة تعرضت لمضاعفات خطيرة بعد إجرائها عملية تجميل بالشراقة

قضت محكمة الشراقة اليوم، بإجراء تحقيق تكميلي في قضية طبيب مختص في عمليات التجميل يدعى” ب.ج”. الذي اتهم بارتكاب خطأ والتقصير الذي من شأنه المساس بالسلامة الصحية لشخص. وذلك على خلفية إجرائه لعملية شفط الدهون ونفخ الارداف لسيدة دون الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية الضرورية مما سبب لها مضاعفات خطيرة.

كما قضت المحكمة بتعيين خبير من مستشفى زرالدة من أجل فحص الضحية وتحرير تقرير حول المضاعفات الجسدية. التي وقعت للمعنية عقب العملية التي أجراها الطبيب مع إيفاد المحكمة به في غضون شهر من الحكم.

هذا وقد تقدمت سيدة ثلاثينية تدعى”ب.ك” بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق سنة 2023. ضد طبيب تجميل يدعى”ب.ج” تفيد أنها لجأت إلى هذا الأخير محل المتابعة لإجراء عملية شفط الدهون من البطن ونفخ الارداف. وذلك بناءً على ثقة وضعتها فيه ، بعدما سبق لها أن أجرت عمليتين “فيلر” و” حقن البوتوكس” عنده وكانت ناجحة. حيث أوهمها الطبيب أنه مختص في عمليات شفط الدهون والنفخ بأماكن مختلفة في الجسد. وأكد لها أنه سبق أن أجرى هذا النوع من العمليات وكانت ناجحة. واتفقت السيدة مع الطبيب بإجراء العملية مقابل 17 مليون سنتيم.

مضاعفات صحية للمريضة بعد العملية

تنقلت السيدة بالموعد المحدد، حيث تفاجأت في ذلك اليوم تحويل قاعة الانتظار لفضاء لإجراء العمليات. كما أكد لها أن العملية هاته لا تحتاج تخذير كلي، واكتفى بإجراء تخذير موضعي، وباشر عملية الشفط التي دامت حوالي 5 ساعات. حيث قام بشفط الدهون من بطنها وحقنه باردافها، وخلال العملية شعرت بعدم الراحة بسبب نزول ضغطها. وبعد انتهاء العملية، قدم لها وصفة طبية بها مجموعة من المضادات الحيوية. غير أنها وبعد مغادرتها العيادة التجميلية لمنزلها، تغير وضعها الصحي وأصبحت تعاني من آلام شديدة على مستوى البطن والارداف.

واتصلت به من أجل الاستفسار عن الأمر غير أنه طمأنها وطالبها بالالتزام بالوصف الطبية، غير أن وضعها الصحي أصبح يسوء من يوم لآخر. وذلك بعد انتفاخ المرأة بمنطقة الارداف، الذي أدى إلى خروج سائل أصفر منها بعد تقيح المنطقة. وأشارت أنها لجأت لاستشارة أطباء مختصين في الجراحة التجميل، حيث عبروا عن صدمتهم لوضعيتها التي كانت جد حرجة. وأوضحوا لها أن هذا النوع من العمليات جد حساسة وتحتاج إلى غرفة عمليات مجهزة، بحكم أنها جراحة جد حساسة.

الطبيب المتهم في قضية الحال، أنكر خلال المحاكمة كل الاتهامات الموجهة إليه من الضحية، وأكد أنها زبونته وسبق له أن أجرى لها عدة عمليات تجميلية، وانها طلبت منه عملية شفط الدهون غير أنه أكد لها أنه غير مختص في هذا النوع من العمليات الجراحية التجميلية، وطلب منها التوجه إلى مختص. وأعلمها أنه يستطيع فقط إجراء عملية شفط الدهون على الجلد وهي عملية بسيطة لا تحتاج تخذير كلي.

مضيفا أن الضحية بعد حدوث مضاعفات صحية لها، قامت بفقأ مكان الانتفاخ بابرأة ما أدى إلى خروج سائل، ورجح في أن تكون الإبرة غير معقمة، خاصة أن التحاليل التي أجرتها لفحص وجود الالتهاب من عدمه كان سلبية نافيا إجراءه لعملية شفط الدهون للضحية.

دفاع الضحية أكد أن موكله تعاني لحد الساعة ونجت بأعجوبة من موت محقق بعد المضاعفات التي خلفها عملية الشفط التي اشرف عليها الطبيب محل الاتهام.

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