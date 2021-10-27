اتفقت وزارة الصحة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تعيين طبيب مناجير في كل ولاية لتطبيق البروتوكول الصحي خلال المحليات المقبلة.

قال وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء، خلال مراسم التوقيع على البروتوكول الصحي المعتمد في الانتخابات المحلية. أنه تم إعداده من طرف للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتمت مناقشته من طرف اللجنة العلمية.

وعبر وزير الصحة عن سعادته لتعيين طبيب مناجير في كل ولاية للإشراف على تطبيق البروتوكول الصحي. أثناء الحملة الانتخابية والاقتراع.

وأكد وزير الصحة حرصه على مرافقة السلطة في آداء مهامها النبيلة، وتوفير جميع الإمكانيات لإنجاح الانتخابات.