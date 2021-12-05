تعيين عبداوي مديرا عاما للإتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الخارجية

عُين السفير عبد الحميد عبداوي بصفته مديرا عاما للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وكان عبد الحميد عبداوي يشغل منصب سفير الجزائر بالرباط قبل قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. كما مثّل عبداوي كذلك الجزائر لدى دولة الكويت بصفته سفيرا.

كما شغل سابقا منصب قنصل للجزائر بتولوز في فرنسا.

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