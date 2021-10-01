تعيين عبد الحق مهيريس مندوبا وطنيا للأمن في الطرقات

صدر في العدد 70 من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021. يتضمن إنهاء مهام عبد الحق مهيريس. بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية لتكليفه بوظيفة أخرى.

وتضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسية يعين عبد الحق مهيريس مندوبا وطنيا للأمن في الطرقات.

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