تعيين عبد العزيز خلف مديرا للديوان برئاسة الجمهورية وسمير عقون ناطقا رسميا

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم مرسوما رئاسيا عيّن بموجبه عبد العزيز خلف مدير اللديوان برئاسة الجمهورية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تم تعيين عبد العزيز خلف خلفا لنور الدين الدين بغداد الدايج الذي استدعي لمهام أخرى

وأضاف البيان أن الرئيس تبون وقّع مرسوما رئاسيا آخر عيّن بموجبه سمير عقون ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية

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