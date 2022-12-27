تعيين عبيد شارف لإدارة مباراة شباب بلوزداد وأمل الأربعاء

قامت لجنة التحكيم التابعة للرابطة المحترفة بتعيين الحكم عبيد شارف ومساعديه بولفلفل و غواري لإدارة المباراة المتأخرة عن الجولة الثامنة من منافسة الرابطة المحترفة.

و ستجمع المباراة القوية بين الفريق العاصمي شباب بلوزداد وأمل الأربعاء بملعب اسماعيل مخلوف غدا الأربعاء.

كما يعتزم فريق أبناء “العقيبة” تعزيز مركز الريادة و العودة إلى أجواء المنافسة في مرحلة الإياب بأريحية تامة.

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