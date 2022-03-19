تعيين عميد أول للشرطة عبد المجيد بلعقون مديرا جهويا لشرطة الحدود في قسنطينة

عين المدير العام للأمن الوطني، فريد زين الدين بن الشيخ، أول أمس الخميس، العميد أول بلعقون عبد المجيد. مديرا جهويا جديدا لشرطة الحدود في الشرق الجزائري بمطار “محمد بوضياف” بقسنطينة. خلفا للمدير الجهوي السابق العميد أول بن منصور صالح.

الذي تم إنهاء مهامه على خلفية حادثة تسلل الشاب القاصر “لعبيدي أيمن” البالغ من العمر 16 سنة. إلى داخل فراغ عجلات طائرة الخطوط الجوية الجزائرية التي كانت على مدرج المطار السالف الذكر. وتمكن إثرها من الهجرة سرا إلى المطار الدولي “رواسي شارل ديغول” في العاصمة الفرنسية باريس. وذلك فجر الأربعاء 9 مارس الماضي.

فيما لم يتم اتخاذ أي قرار حتى كتابة هذه الأسطر من طرف المديرية العامة للأمن الوطني وعلى راسها المدير العام فريد زين الدين بن الشيخ. بشأن مسؤول شرطة الحدود بمطار “محمد بوضياف” الحالي العميد أول حوابس عبد القادر الذي احتفظ بمنصبه.

حسبما أكدته مصادر أمنية مطلعة. و التي ذكرت بأن المدير الجهوي لشرطة الحدود في الشرق الجديد العميد أول بلعقون عبد المجيد .كان يشغل مهامه على مستوى المفتشية الجهوية للشرطة بالشرق الكائن مقرها في المنطقة الصناعية “بالما” بقسنطينة.

وذلك بعد أن تم إنهاء مهامه قبلها من شرطة الحدود في المطار الدولي “السانية” بوهران، بعد الحركة الأولى في سلك المديرين الجهويين ومسؤولي شرطة الحدود على مستوى المطارات والموانئ التي أجراها المدير العام للأمن الوطني فريد زين الدين بن الشيخ بعد تعيينه في المنصب.

مع التذكير أن العميد أول بلعقون عبد المجيد سبق وأن تقلد منصب مسؤول شرطة الحدود بمطار “محمد بوضياف” بقسنطينة في 2008. إلى غاية تحويله الى المطار الدولي ” السانية” بوهران.

التحقيقات الأمنية متواصلة بشأن حادثة تسلل القاصر إلى طائرة

ومن جهة أخرى كشفت ذات المصادر، بأن الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن قسنطينة. لا تزال تواصل في مجريات التحقيق الأمني الذي باشرته بأمر من المديرية العامة للأمن الوطني. وشملت هذه التحقيقات ضباطا وصف ضباط و أعوان شرطة الحدود العاملين في مطار “محمد بوضياف” بقسنطينة.

وتم خلالها تسليط الأضواء على العاملين ليلة تسلل الشاب القاصر ” لعبيدي أيمن” إلى مدرج المطار ومن خلاله داخل فراغ عجلات طائرة للخطوط الجوية الجزائرية. التي انطلقت إلى مطار “رواسي شارل ديغول” بباريس في فرنسا. وعلى خلفية هذه الحادثة و التحقيقات الأمنية، تم توقيف ضابط شرطة مسؤول المناوبة ليلة الحادثة وحافظ الشرطة “تحفظيا” .