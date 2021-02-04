تعيين عميد أوّل للشرطة “زوبير رحبي” رئيسا جديدا لأمن دائرة بئر مراد رايس بالعاصمة

عيّن المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي عميد أوّل للشرطة زوبير رحبي رئيسا جديدا بأمن دائرة بئر مراد رايس.

قرار تعيين عميد أوّل للشرطة زوبير رحبي جاء خلفا لرئيس أمن دائرة بئر مراد رايس بولاية الجزائر الذي أنهيت مهامه.

هذا وأنهى أمس أونيسي مهام رئيس أمن دائرة بئرمراد رايس عقب حادثة إقتحام مقر سوناطراك من انصار فريق مولودية الجزائر.

كما تقرر إنهاء مهام مسؤول استعلامات الشرطة على مستوى أمن دائرة بئر مراد رايس.

وشهد مقر سوناطراك بحيدرة منذ 4 أيام إقتحام عدد من أنصار مولودية الجزائر أين قاموا برشق واجهة المقر بالحجارة والشماريخ والألعاب النارية.

أنصار ولودية الجزائر “الشناوة “طالبوا إدارة سوناطراك بالانفصال عن فريقهم.