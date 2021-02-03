تعيين عميد الشرطة طارق كسكاس رئيسا لأمن دائرة باب الوادي بالعاصمة

عيّن مساء اليوم الاربعاء المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي عميد الشرطة طارق كسكاس رئيسا لأمن دائرة باب الوادي.

قرار تعيين عميد الشرطة طارق كسكاس جاء خلفا لرئيس أمن دائرة باب الوادي بولاية الجزائر الذي أنهيت مهامه.

عميد الشرطة طارق كسكاس شغل منصب رئيس المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية بالعاصمة.

هذا وأنهيت اليوم مهام رئيس أمن دائرة باب الوادي عقب حادثة إقتحام مقر سوناطراك من قبل انصار فريق مولودية الجزائر

كما انهى خليفة أونيسي مهام كل من رئيس أمن دائرة بئر مراد رايس إلى جانب رئيس الامن الحضري لحيدرة.

وتقرر كذلك إنهاء مهام مسؤول استعلامات الشرطة على مستوى أمن دائرة بئر مراد رايس.

وكان عشرات من أنصار مولودية الجزائر قد اقتحموا، منذ ثلاثة أيام، مقر المديرية العامة لشركة “سوناطراك” الواقع في قلب حي حيدرة.

المناصرون قاموا برشق مقر سوناطراك الزجاجي بالحجارة والشماريخ والألعاب النارية، حيث طالبوا إدارة الشركة بالانفصال عن فريقهم.