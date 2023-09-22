تعيين عنتر يحيى عضوا في اللجنة الوطنية لرياضة النخبة

شهد العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعيين الدولي الجزائري عنتر يحيى، في مهام جديدة ضمن الّلجنة الوطنية لرياضة النخبة.

وحسب ماورد في الجريدة الرسمية، فقد جرى تعيين عنتر يحيى في منصب اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها،في الّلجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العاليلمدة أربع 4 سنوات.

وأوضح ذات المصدر، أنه يمكن للجنة استدعاء كل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها بحكم مؤهلاته.