تعيين فاطمة الزهراء ناموس على رأس مؤسسة أوبرا الجزائر

تم تعيين فاطمة الزهراء ناموس، مديرةً جديدةً لأوبرا الجزائر بوعلام بسايح، خلفاً لنور الدين سعودي الذي أقيل من منصبه .

وتم تعيين فاطمة الزهراء ناموس مديرةً جديدةً لأوبرا الجزائر، قبل قرار الوزير الأول عبد العزيز جراد القاضي بتعليق عملية التعيينات وإنهاء المهام بالنسبة لللإطارات.

وتعتبر ناموس ثاني مدير يتم تعيينه على رأس مؤسسة الاوبرا بعد نور الدين سعودي الذي تمت اقالته منذ أشهر.

وسبق للمديرة الجديدة وأن شغلت منصب مديرة البالي الوطني الجزائري وأستاذة الرقص الكلاسيكي والكوريغرافية، كما كانت أيضا من اطارات وزارة الثقافة، وشغلت منصب محافظة المهرجان الثقافي للرقص المعاصر .

ودرست ناموس الرقص الكلاسيكي في موسكو عام 1967 وتخرجت عام 1971 بتقدير جيد جدا في الرقص الكلاسيكي.

كما أسست مدرسة خاصة للتكوين في الرقص، واتخذت من بيتها في اولاد فايت مقرا للمدرسة، ليس بعيدا عن مقر الاوبرا .

وتجرد الإشارة، إلى أن مؤسسة الاوبرا تضم كل من مؤسسات الأوركسترا السمفونية الوطنية والبالي الوطني والجوق الوطني الأندلسي ، وهي مؤسسات تم حلها قانونيا ثم تم دمجها بمرسوم تحت السلطة الإدارية للأوبرا .