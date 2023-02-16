تعيين “كلب” لمنصب الرئيس التنفيذي لتويتر

كشف رجل الأعمال الأمريكي والمالك الجديد لمنصة تويتر، إيلون ماسك، عن تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة. موضحا خطوته بنشر صور لكلب على صفحته بالمنصة.

وأرفق ماسك الصور بتغريدة “الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر رائع.. أفضل بكثير من ذلك الرجل الآخر. إنه ممتاز في التعامل مع الأرقام”.

ويظهر في الصور كلب من سلالة شيبا إينو، وعلى طاولة أمامه أوراق عليها ختم. على شكل طبعة مخلب، ولافتة مكتوب عليها الاسم فلوكي (Floki).