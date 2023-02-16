إعــــلانات
أخبار العالم

تعيين “كلب” لمنصب الرئيس التنفيذي لتويتر

بقلم نسرين محفوف
تعيين “كلب” لمنصب الرئيس التنفيذي لتويتر
  • 593
  • 0

كشف رجل الأعمال الأمريكي والمالك الجديد لمنصة تويتر، إيلون ماسك، عن تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة. موضحا خطوته بنشر صور لكلب على صفحته بالمنصة.

وأرفق ماسك الصور بتغريدة “الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر رائع.. أفضل بكثير من ذلك الرجل الآخر. إنه ممتاز في التعامل مع الأرقام”.

ويظهر في الصور كلب من سلالة شيبا إينو، وعلى طاولة أمامه أوراق عليها ختم. على شكل طبعة مخلب، ولافتة مكتوب عليها الاسم فلوكي (Floki).

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/P2CYs
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر