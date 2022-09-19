وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسومين رئاسين يتضمنان التعيين بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.

وحسب ما تضمنه العدد الآخير من الجريدة الرسمية، فقد تم تعيين سعيدة بوقزي، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.

وجرى هذا التعيين بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 محرم عام 1444 الموافق 23 أوت سنة 2022.

كما تم أيضا بموجب نفس المرسوم الرئاسي، تعيين كنزة نشار، نائبة مدير العلاقات الخارجية بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.