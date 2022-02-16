وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن تعيين لؤي زيدي مديرا عاما جديدا لبريد الجزائر.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 10 مرسوما رئاسيا يتضمن تعيين لؤي زيدي مديرا عاما جديدا لبريد الجزائر

وشغل لؤي زيدي شغل منصب مدير عام صرف العملة الصعبة ببنك الجزائر.

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حذرت مؤسسة بريد الجزائر، المواطنين من الافصاح عن أي بيانات شخصية متعلقة بحساباتهم البريدية. كما ذكرت المؤسسة، بعدم اعطاء بياناتهم لأي شخص كان.

ويتعلق الأمر بالبيانات الشخصية كرقم الحساب البريدي الجاري، رقم البطاقة الذهبية والرقم السري الخاص بها. إضافة إلى الرقم OTP، والرقم السري الخاص بتطبيق بريدي موب.

في حين أشارت، مؤسسة بريد الجزائر، إلى أنها ليست مسؤولة عن أي ضرر ناتج في حالة عدم التقيد بهذه الاحتياطات.

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وأطلقت مؤسسة بريد الجزائر لأصحاب الحسابات البريدية، خدمة التوزيع البريدي السريع للبطاقة الذهبية “الخدمة الممتازة”. المتعلقة بطلب توصيل البطاقة النقدية الذهبية بطريقة سريعة وآمنة إلى منزلهم، في آجال قياسية لا تتعدى الـ5 أيام منذ تاريخ تأكيد الطلب والمصادقة عليه.

وأضاف البيان، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة الممتازة لبريد الجزائر لطلب او تجديد البطاقة الذهبية وتسلمها يدا بيد الى المنزل عبر الولوج الى الرابط التالي

https://edcarte.poste.dz/fr/choix.php

كما أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، عن صدور تحديث جديد لتطبيق “بريدي موب”. ويدخل هذا التحديث، ضمن إجراءات السلامة، والذي يتم اتخاذه مرة كل سنة، من أجل تعزيز تأمين التطبيق ومستخدميه.

وتدعو بريد الجزائر كافة مستخدمي بريدي موب الى تحميل هذا التحديث. كما سيمكّن ذلك من إزالة الرسالة التي تظهر على التطبيق حاليا والمتعلقة “بصلاحية الشهادة”. وأكدت المؤسسة، أن ذلك لا يؤثر على حسن تشغيل التطبيق.

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أطلقت مؤسسة بريد الجزائر لأصحاب الحسابات البريدية، خدمة التوزيع البريدي السريع للبطاقة الذهبية “الخدمة الممتازة”، المتعلقة بطلب توصيل البطاقة النقدية الذهبية بطريقة سريعة وآمنة إلى منزلهم، في آجال قياسية لا تتعدى الـخمس5 أيام منذ تاريخ تأكيد الطلب والمصادقة عليه.

وأضاف البيان، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة الممتازة لبريد الجزائر لطلب او تجديد البطاقة الذهبية وتسلمها يدا بيد الى المنزل عبر الولوج الى الرابط.