تعيين لجنة مشتركة لإدماج المؤسسات الناشئة في معالجة النفايات الصناعية والبترولية

عقدت اليوم الثلاثاء، وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، اجتماعا، حول معالجة النفايات الصناعية والبترولية.

وحضر الاجتماع، كل من وزير الطاقة، والوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات الصغيرة.

وخصص هذا الاجتماع، حول معالجة النفايات الصناعية والبترولية، من خلال إدماج المؤسسات الصغيرة المحلية في عملية المعالجة والتخلص من هذه النفايات الخطيرة والخاصة، والتي تتطلب تقنيات جد متطورة في معالجتها.

وخلص الاجتماع، إلى تعيين لجنة مشتركة من أجل العمل على هذه العملية التي نسعى من خلالها إلى دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة التي تنشط في مجال حماية البيئة لا سيما تلك التي تهتم بمعالجة النفايات الصناعية في المناطق الجنوبية للبلاد.