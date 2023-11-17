تعيين لعمامرة مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة إلى السودان

تم تعيين وزير الشؤون الخارجية السابق رمطان لعمامرة، مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى السودان.

وبذلك يخلف لعمامرة الألماني فولكر بيرثيس الذي استقال شهر سبتمبر الماضي.

وسبق للدبلوماسي الجزائري وأن شغل منصب وزيرا للشؤون الخارجية من 2013 إلى 2017 ومرة أخرى من 2021 إلى 2023.

كما سبق له، وأن تولى منصب المبعوث للأمم المتحدة الى ليبيريا بين عامي 2003 و2007، بينما شغل في الفترة 1993 و1996 منصب سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة.