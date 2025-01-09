تعيين محمد راحم مستشاراً في نادي اتحاد الحراش

أعلنت إدارة اتحاد الحراش، اليوم الخميس، تعيين اللاعب الدولي السابق وابن المدرسة الحراشية، محمد راحم، في منصب مستشار للمدير الرياضي مصطفى مازة.

وحسب بيانٍ لإدارة نادي اتحاد الحراش، فإن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية الاستفادة من خبرات أبناء النادي الذين قدموا الكثير للكرة الحراشية.

وأبرزت في الوقت نفسه أن محمد راحم يعدّ من الأسماء البارزة التي ساهمت في صناعة تاريخ “السمسم” والمنتخب الوطني، في انتظار تدعيم الفريق بأسماء بارزة أخرى.

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