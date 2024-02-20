تعيين محمد لوبر عضوا في مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي

عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عضوا جديدا بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي.

وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، “أنه طبقا لأحكام المادتين 121 (الفقرة 3) و122 (الفقرتان 2 و3) من الدستور، يُعين محمد لوبر عضوا في مجلس الأمة لمدة 6 سنوات ابتداء من تاريخ تنصيبه.”

وكان محمد لوبر يشغل منصب رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، حيث جرى تعيينه من قبل رئيس الجمهورية في هذا المنصب شهر جانفي 2020.

ويذكر أن لوبر هو أستاذ جامعي في كلية الحقوق بالعاصمة، وصحفي سابق في الإذاعة والتلفزيون، ومدير سابق ليومية المجاهد، ومستشار في قانون السمعي البصري.

كما ساهم لوبر أيضا في تحرير القوانين الأربعة المتعلقة بالإعلام والاتصال.