تعيين محي الدين علوش مديرا عام بالنيابة لشركة جازي

أعلنت شركة جازي، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تغييرات على رأس إدارتها، حيث تم تعيين محي الدين علوش مديرا عاما بالنيابة للشركة.

وفي هذا السياق، جاء هذا التغيير بعد بيع انتقال ملكية جازي من مجمع فيون، إلى الصندوق الوطني للاستثمار.

هذا وسبق لمحي الدين علوش، أن شغل سابقا في منصب نائب مدير عام، كما يتمتع المدير العام بالنيابة الجديد بخبرة 20 عامًا في مجال الاتصالات.

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