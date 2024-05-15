تعيين مدان مديرا عاما لشبيبة القبائل

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، عن تعيين عبد الحكيم مدان، مديرا عاما جديدا للفريق، خلفا للمستقيل عاشور شلول.

وحسب بيان شركة متعامل الهاتف “موبيليس”، عبر صفحتها الرسمية عبر منصة “فيسبوك”، فقد تم الإعلان عن هذا القرار على هامش زيارة رئيس مجلس إدارة النادي الهادي ولد علي، إلى مقر المديرية العامة لمؤسسةموبيليس، أين التقى بالرئيس المدير العام شوقي بوخزاني.

وأوضح ذات البيان، أن هذا اللقاء كان فرصة لعرض آخر القرارات المتخذة على مستوى الفريق لاسيما ما تعلق منها بتوفير الظروف الملائمة وبداية التحضير الفعلي للموسم الكروي القادم.