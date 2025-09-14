تعيين مدير جديد لمستشفى سليم زميرلي

عيّنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات فتاح رضوان، مديرا جديدا للمؤسسة الإستشفائية سليم زميرلي بالعاصمة خلفا لزوبير ركيك.

وحسب بيان لإدارة المستشفى، فإن التعيين جاء في إطار الحركة التي مست عدداً من المؤسسات الاستشفائية. حيث تم تعيين المدير السابق لمستشفى سليم زميرلي في منصب مدير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الدكتور معوش محند أمقران. ليخلف مكانه فتاح رضوان.

