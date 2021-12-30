تعيين مراد عجال رئيسا مديرا عاما جديدا لسونلغاز

تم اليوم الخميس تعيين مراد عجال رئيسا مديرا عاما جديدا لمؤسسة سونلغاز، خلفا لشاهر بولخراص.

كما شغل مراد عجال منصب الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية sadeg التابعة لشركة سونلغاز.

للإشارة فقد جاء تعيين مراد عجال في منصب رئيس مدير عام لمؤسسة سونلغاز خلفا لشاهر بولخراص الذي تم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ضمن قائمة أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

وجاء القرار الذي تضمّنه المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 93 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1443 الموافق لـ 6 ديسمبر سنة 2021. والذي يتضمـن “تعيـين أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات”.

وحسب بيان لمجمع سونلغاز، فقد تم إختيار شاهر بولخراص، ضمن قائمة أعضاء الهيئة نظير المسار العلمي والمهني المتميز للرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز. المسؤول الذي لفت الإنتباه بتحصيله العلمي الكبير وخبرته المتميزة في تسيير واحد من أكبر المجمّعات الطاقوية في الجزائر. وفي ظل ظروف إقتصادية وإجتماعية دقيقة وصعبة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19. التي لاتزال وإلى يومنا هذا تلقى بظلالها الثقيلة على أعتى الاقتصادات العالمية.

كما أضاف البيان، أن شاهر بولخراص إستطاع أن يثبت خلالها قدرته على التكيف و التعامل مع الأزمات. بفضل إدارته الرشيدة والسديدة لمجمّع سونلغاز الضخم. وكفاءته في تسيير ومرافقة عديد الملفات والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي يرتكز عليها برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الرامية إلى تنمية وتطوير إقتصاد الدولة والتأسيس للجزائر الجديدة لغد أقوى وأكثر ثباتا.