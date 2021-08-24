تم تعيين مراقب الشرطة حساني فيصل أمينا عاما للمديرية العامة للأمن الوطني، يوم 22 أوت الجاري.

وجاء ذلك، في إطار الحركة الجزئية التي مست مدراء مركزيين من المديرية العامة للأمن الوطني.

وشغل حساني فيصل من قبل منصب مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للامن الوطني.

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