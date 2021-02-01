تعيين “مرصد” خاص بمراقبة المواد الصيدلانية

قرر وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمن لطفي بن باحمد، إنشاء “مرصد يقظة لتوفر المواد الصيدلانية”، على مستوى قطاعه.

وحسب بيان الوزارة،نشره موقع santenews-dz بصفحته الرسمية فايسبوك، فإن مهام “مرصد اليقظة”، تمكن في ايقاف أو تحيين قائمة المواد الصيدلانية.

وأشار البيان، إلى أن المواد الصيدلانية، تخص التي نفذ مخزونها أو التي تواجه صعوبات في التوريد.

كما يمكن للمرصد اقتراح إجراءات من أجل ضمان توفر المواد الصيدلانية.

ويتكون المرصد، من ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، من 16 ممثلا على غرار ممثلين عن الوزير والوزارة.

ويتم تعيين أعضاء المرصد لمدة سنة،قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية وبناء على اقتراح المؤسسات والمنظمات التابعة لها.

ويقوم المرصد بتسجيل نتائج عمله في محاضر، ثم يعد تقرير فصلي يرسله إلى وزير القطاع.