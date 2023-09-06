الوطني تعيين مريم بن مولود محافظة سامية للرقمنة برتبة وزير بقلم أسماء.ع نشر في 06 سبتمبر 2023 - 14:29 شارك غرِّد أرسل 1346 0 وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، ينص على تعيين مريم بن مولود محافظة سامية للرقمنة برتبة وزير. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/acNIk اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يتقدم بمبادرة حل سياسي لأزمة النيجر الوطني 29 أوت مباحثات "جزائرية صينية" لترقية الإستثمارات وتعزيز التجارة البينية الوطني 18 أوت ممثل رئيس الجمهورية في اجتماع بريكس يصل إلى جوهانسبورغ الوطني 21 أوت بالصور .. "اريد" تهدي محافظ ومستلزمات مدرسية لأطفال العائلات المعوزة الوطني 30 أوت كورونا في الجزائر.. عدم تسجيل اي إصابات جديدة أو وفيات الوطني 01 سبتمبر الجوية الجزائرية تعلن عن انطلاق رحلات منتظمة من والى البقاع المقدسة الوطني 20 أوت فايد يدعو الجالية الجزائرية للمساهمة في جهود تنمية بلادنا الوطني 22 أوت وزير المالية يستعرض تعزيز التبادل التجاري والاستثمار مع نظيره الجنوب افريقي الوطني 24 أوت جمعية مجاهدي فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا تجدد الثقة في رئيسها الوطني 26 أوت تعليم العالي: استفادة الطلبة الجدد من الخدمات الجامعية حصريا عبر المنصة الإلكترونية الوطني 17 أوت