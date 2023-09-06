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الوطني

تعيين مريم بن مولود محافظة سامية للرقمنة برتبة وزير

بقلم أسماء.ع
تعيين مريم بن مولود محافظة سامية للرقمنة برتبة وزير
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وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، ينص على تعيين مريم بن مولود محافظة سامية للرقمنة برتبة وزير.

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