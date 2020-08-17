تعيين مسعود زموري رئيسا مديرا عاما للمجمع العمومي للصناعات المحلية “ديفاندوس”

عين وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الاثنين، مسعود زموري، على رأس المجمع العمومي للصناعات المحلية “ديفاندوس” Divindus، خلفا لناصر شارب.
وحسب بيان وزارة الصناعة، جاء تعيين مسعود زموري، عقب انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية للمجمع التي ترأسها الأمين العام للوزارة، محمد بوشمة، بتفويض من وزير الصناعة، وكذا اجتماع مجلس إدارته.
ويندرج هذا التغيير في إطار السياسة الرامية لإعطاء دفع وديناميكية جديدة للقطاع الصناعي العمومي.
وقد أشرف الأمين العام لوزارة الصناعة على التنصيب الرسمي للرئيس المدير العام الجديد لـ “ديفاندوس”.
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