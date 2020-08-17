تعيين مسعود زموري رئيسا مديرا عاما للمجمع العمومي للصناعات المحلية “ديفاندوس”

الوطني
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تعيين مسعود زموري رئيسا مديرا عاما للمجمع العمومي للصناعات المحلية “ديفاندوس”
بقلم نسرين محفوف

عين وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الاثنين، مسعود زموري، على رأس المجمع العمومي للصناعات المحلية “ديفاندوس” Divindus، خلفا لناصر شارب.

وحسب بيان وزارة الصناعة، جاء تعيين مسعود زموري، عقب انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية للمجمع التي ترأسها الأمين العام للوزارة، محمد بوشمة، بتفويض من وزير الصناعة، وكذا اجتماع مجلس إدارته.

ويندرج هذا التغيير في إطار السياسة الرامية لإعطاء دفع وديناميكية جديدة للقطاع الصناعي العمومي.

وقد أشرف الأمين العام لوزارة الصناعة على التنصيب الرسمي للرئيس المدير العام الجديد لـ “ديفاندوس”.


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