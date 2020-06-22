تعيين مصطفى بناوي مديرا عاما للديوان الوطني للأراضي الفلاحية

عيّن شريف عماري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مصطفى بناوي، مديرا عاما جديدا للديوان الوطني للأراضي الفلاحية خلفا لمسعود قنيس الذي أحيل على التقاعد.

وجاء في بيان للوزارة، أن بناوي شغل سابقا منصب مدير المصالح الفلاحية في خمس ولايات وهو خبير دولي في المجال الزراعي والري الفلاحي، كما سيعكف المسؤول الجديد على تشبيب الديوان بمنح فرص للكفاءات الشابة وخريجي الجامعات للمساهمة في تطوير وعصرنة الفلاحة.

ويعتبر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، إحدى الأليات المهمة في القطاع الفلاحي لأنه يشرف على عنصر أساسي في الفلاحة وهو العقار الفلاحي.