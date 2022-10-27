تعيين مصطفى هنين على راس الديوان الوطني للخدمات الجامعية

عين وزير التعليم العالي و البحث العلمي كمال بداري فيصل هنين كمدير عام للخدمات الجامعية،خلفا لناصر غمري. وكان يشتغل هنين مصطفى كمدير للخدمات الجامعية بالبليدة.

وياتي هذا في الوقت الذي واصلت فيه عدد من المنظمات الطلابية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ايم رفعوا جملة من المشاكل أهمها ما يتعلق بالخدمات الجامعية داخل الاقامات ، اين أكدوا ان الطلاب يعيشون في ظروف مزرية الامر الذي يجبر غالبيتهم ادخال قارورات الغاز والأفران لتحضير المأكولات داخل غرفهم ما يتسبب في الحوادث .

ومن بين جملة المشاكل التي تم رفعها ما تعلق بتهيئة الاقامات حيث ان غالبيتها بدون طلاء واسقفها مهترئة .

ودعت المنظمات الطلابية من خلال المراسلة إلى الاهتمام بحياة الطلبة الذين يعتبرون مستقبل الغد.