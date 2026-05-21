تعيين ملولي مديرا رياضيا لوفاق سطيف

أعلن مجمع سونلغاز عن تعيين فريد ملولي مديرا رياضيا لنادي وفاق سطيف، مع منحه الصلاحيات اللازمة لقيادة المشروع الرياضي. واتخاذ الإجراءات الرياضية والهيكلية الضرورية، بما في ذلك إحداث التغييرات التي يقتضيها هذا المشروع.

ويأتي هذا التعيين في إطار تحضير استباقي للموسم المقبل، يهدف إلى معالجة النقائص المسجلة خلال الفترة الماضية. والشروع في تنفيذ مخطط رياضي يشمل ضبط ملف الانتدابات وفق رؤية واضحة. بما يسمح ببناء فريق تنافسي يليق بمكانة فريق وفاق سطيف، وتاريخه، وطموحات جماهيره .

كما أكد مجمع سونلغاز التزامه بتوفير الإمكانات والوسائل الكفيلة بمرافقة هذا المشروع الرياضي وإنجاحه. متمنيا لفريد ملولي كامل التوفيق في مهامه الجديدة. ومجددًا دعوته إلى كل مكونات النادي للالتفاف حول الفريق.

وستعقد ندوة صحفية، اليوم الخميس، بداية من الساعة الثانية زوالا ، بمقر نادي وفاق سطيف حي ثليجان. تخصص لتقديم المدير الرياضي الجديد فريد ملولي، على أن يباشر مهامه رسميا عقب ذلك.

